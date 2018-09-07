Инфицированная актриса Рязанова попала в больницу

Раиса Рязанова попала в больницу с раной кисти. Это произошло на днях.

Как выяснилось, рана у знаменитости оказалась инфицированной. Об инциденте стало известно только сейчас. Известно, что артистке сделали прививку от столбняка, после чего отпустили домой, передает Telegram-канал 112.

Однако позже появилась информация от самой актрисы театра и кино. Народная артистка России опровергла сообщения о своей госпитализации.

Рязанова сказала, что чувствует себя хорошо. "Это какие-то слухи. Со мной все хорошо, я сейчас еду за рулем, все в порядке. Спасибо вам большое за беспокойство", – цитирует звезду Агентство городских новостей "Москва".

Раиса Рязанова родилась 31 октября 1944 года, в кино снимается с 1969-го. Народная артистка России, лауреат Госпремии СССР за роль Антонины в фильме "Москва слезам не верит".

С 2005 года играет в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова – "Табакерке". Сыграла она и в сериалах "Требуется няня", "Не родись красивой" и многих других. Фильмография и перечень ТВ-, кино проектов, в которых принимала участие Раиса Рязанова, насчитывает порядка 200 работ.