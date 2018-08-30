Владимир Меньшов срочно госпитализирован

Владимир Меньшов доставлен в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

У режиссера диагностировали стенокардию. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Добавим, что Владимир Меньшов на здоровье никогда не жаловался. Несколько лет назад у мэтра диагностировали артроз колена, он практически не мог ходить. Все знакомые и друзья советовали знаменитости отправиться на операцию в Израиль, Германию или Америку, но он твердо заявил, что полностью доверяет нашим хирургам и оперироваться будет только в России.

Отечественные медики уже через год поставили Владимира Валентиновича на ноги. Он продолжает активно работать в кино и преподавать во ВГИКе.

Владимир Меньшов носит звание заслуженного артиста, является лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". Народную любовь Меньшову принесли роли в фильмах "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Ар-хи-ме-ды!", "Где находится нофелет?", "Ширли-мырли", "Ночной дозор" и многих других.

Позже Режиссер Владимир Меньшов опроверг сообщения о своей госпитализации. "Неправильно говорят. Я дома нахожусь. Все хорошо, – заявил он в комментарии.