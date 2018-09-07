Смерть нанесла сокрушительный удар по Алибасову

Известный музыкант и продюсер сообщил печальную весть. Скончалась его давняя подруга.

Бари Алибасов опубликовал на своей странице в Instagram несколько фотографий с известным литературным редактором Галиной Петровой, умершей в возрасте 94 лет. Для музыканта ее смерть стала ударом, ведь он дружил с женщиной более 30-ти лет и считает ее самой близкой подругой.

Петрова начинала творческий путь редактором Литературной газеты. Она собственноручно редактировала стихи в то время начинающего поэта Булата Окуджавы и многих других талантов. По словам Алибасова, ее дом был пристанищем для многих творческих людей от Москвы до Нью-Йорка.

"Как печально, что рядом, практически, не осталось людей уровня ее интеллекта, теплоты е5 гостеприимства и настоящей внутренней свободы. Я буду любить Вас, моя дорогая Галина Александровна, до конца своих дней", - признался Бари Алибасов. Поклонники присоединились к соболезнованиям, согласившись с музыкантом в том, что ушел человек целой эпохи.

"Светлая память", "Жаль, что уходят выдающиеся люди, ведь с ними уходит целая эпоха, но это, к сожалению, неизбежно. Остается лишь думать о том, что радостно, что они прожили такую долгую и насыщенную жизнь и оставили после себя яркий след в истории и богатое наследие!", "Царствие небесное, земля пухом", - прокомментировали печальное известие поклонники Алибасова.