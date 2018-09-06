"Прямиком в лоб": Максим Галкин публично приложил Ольгу Бузову

Максим Галкин записал гневную отповедь, посвященную новому поколению артистов. Умудренный опытом юморист призвал трезво оценивать свою деятельность.

Максим обратился к интернет-аудитории через свой Instagram-аккаунт. Он опубликовал видео, в котором осудил манеру некоторых звезд отечественной эстрады завышать свои заслуги.

Юморист отметил, что один талантливый российский артист в интервью постоянно повторял словосочетание "мое творчество". Это очень не понравилось Галкину. Он предложил начинающим исполнителям трезво смотреть на свою работу.

"Новое поколение артистов поголовно так говорит. Им никто не объяснил, что так лучше не надо. В детстве я тоже так говорил, и одна моя родственница интеллигентная в десять лет мне сказала, что свою деятельность так называть не надо. (…) И я это запомнил. И вам советую. Вы будете лучше выглядеть. К тому же исключить слово "творчество" – это хорошая гимнастика трезвого взгляда на самого себя. Отдайте право определять, что вы делаете, другим", – обратился артист к молодым коллегам по цеху.

С юмористом согласились некоторые представители отечественного шоу-бизнеса. Певица Полина Гагарина написала в комментариях: "Наконец-то об этом сказали! Максим, спасибо тебе 💪🏼", а Филипп Киркоров выразил одобрение, оставив под видео смайлик "Большой палец вверх".

На сторону Максима встали многие интернет-обыватели. Однако они решили, что Галкин обращается к поющей телеведущей Ольге Бузовой, которая иногда употребляет раздражающую юмориста фразу.

"Для воспитанных и умных людей это азы. Но сейчас стерты все границы и творцы у нас почти все (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой Вы молодец, что сказали об этом! Кричу об этом уже всем-всем.. Меня не понимают..Все стали звездами.. Глухими... Никто нынче не обьясняет элементарного.. А ведь это ,как этикет за столом ,если примитивно... Не ту вилку взял и все , обмишурился..", "Оле Бузовой надо послушать это 😂😂😂", "Ольга Бузова любит говорить о "моем творчестве"🎬", "Согласна, "творчество" Бузовой только чего стоит", "Ну это прямиком летит в лоб Бузовой.... там творчество хлещет через край унитаза", – отметили фолловеры.