Названа причина отъезда из России лишившейся волос Самойловой
Журналисты с ног сбились, чтобы выяснить, почему Юлия Самойлова высказала решимость покинуть Россию. Агент популярной певицы признался, что не в курсе этой истории. Куда разговорчивее оказался другой ее официальный представитель. "Страна пока не известна. Это вопросы здоровья", – цитирует приближенного к Самойловой человека "360".
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Юлия Самойлова обратилась к общественности с такими словами: "Я готова эмигрировать из России в Европу". При этом к видео певица сделала приписку, что все подробности будут известны в 16:00. Интересно, что в ролике Самойлова демонстрирует короткие – до плеч – волосы, хотя до недавнего времени носила исключительно длинные светлые локоны.
Поклонники крайне нервно восприняли слова Юлии. На артистку обрушился град критических отзывов. Впрочем, нашлись и более здравомыслящие люди, пришедшие к выводу, что Самойлова уезжает лечиться. "Только что послушала ее, ничего особенного. Поет как и весь ширпотреб на российской эстраде. Скорее всего она уезжает лечиться, нежели петь.Шансы у нее в европе минимальны, т.к. своих Самойловых там пруд пруди", "Юля , если захотите обратно в Россию – милости просим , будем рады", "Юля, молодец! Удачи тебе и счастья! И не обращай внимание на всех этих г***патриотов!", "Юлия, счастливого пути! Желаю вам жить счастливо там где пожелаете и наконец-то обрести гармонию в душе. И помните, пожалуйста, НИКТО НЕ ВИНОВАТ... Дай вам Бог ⚘⚘⚘ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали фанаты слова Юлии.
Напомним, что Самойлова страдает от страшного генетического заболевания – спинальной амиотрофии Вердинга-Гофмана и давно прикована к инвалидному креслу. Радикального лечения болезни нет. По статистике, многие, кто страдал от этого вида амиотрофии, не доживали до 30 лет.
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