Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы

Слова Юлии Самойловой о возможности покинуть Россию произвели эффект разорвавшейся бомбы. Плюс артистка выложила фото, сделанное в аэропорте Шереметьево, что лишь добавило градуса ситуации. И теперь общественность на чем свет костерит певицу.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Юлия Самойлова обратилась к общественности с такими словами: "Я готова эмигрировать из России в Европу". При этом к видео певица сделала приписку, что все подробности будут известны в 16:00. Встревоженные журналисты немедленно связались с представителем Самойловой, однако ее агент, передает РИА ФАН, дал понять, что не в курсе ситуации.

Подписчики крайне нервно восприняли слова Юлии. На артистку обрушился град презрительных комментариев. "Скатертью дорога, поедет, наверно, в Польшу унитазы мыть", "Певица она!))) талант😂😂😂😂 Летите Юлия!))) Скучать не будем по вашему исполнению, от которого уши вянут", " Значит ей туда дорога, тут не получилось своей посредственностью получить известность, может там из жалости, что выгорит. Нечего в Росии таким людям делать, которым только махнули флажком, так они сразу когти рвать туда где теплее приласкали. Никто не расстроится, в добрый путь", "Ахах, да, некоторые в ноты попадают! Действительно, неуспех какой", "Ее уже давно грязью поливают. Видать достали и она решила уехать,что бы забыли о ней или просто в поисках другой жизни. Такие оскорбления на многих могут повлиять,особенно если их в таком количестве пишут. Конечно, она зря так громко о перезде заявила,но тут хз что за таким решением стоит (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – так звучала лишь часть приличных высказываний.

Напомним, что финал 63-го "Евровидения" состоялся в Лиссабоне 12 мая. Россия вылетела с конкурса еще в полуфинале, показав один из самых плохих результатов за все время участия в песенном соревновании. Юлия Самойлова не только не попадала в ноты, но и забыла слова во время прямого эфира. Положение спас безупречный бэк-вокал.