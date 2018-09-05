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Британские спецслужбы втянули Гарика Харламова в "дело Скрипалей"

Гарик Харламов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Разыскиваемые британскими спецслужбами "отравители" Скрипалей – это резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов. Так решили пользователи соцсетей, взглянув на опубликованные Лондоном фотографии "подозреваемых".

Продолжение: Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей
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Выдвинутая британскими властями версия отравления Скрипалей изрядно повеселила пользователей. Они решили объединить усилия и помочь спецслужбам в поисках преступников. Сличив появившиеся в Сети снимки с фотографиями известных россиян, они быстро вычислили настоящие имена "фигурантов" дела. Ими оказались резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

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Добровольные помощники не только оперативно опубликовали четкие фото разыскиваемых, но и восстановили шаг за шагом процесс подготовки к акции. В частности, розлив ядовитого "Новичка" в емкости из-под духов известного бренда.   

  

Напомним, Лондон назвал имена и опубликовал фотографии двух россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей. "Отравителями" оказались некий Александр Петров и Руслан Боширов. А боевое отравляющее вещество преступники якобы хранили во флаконе из-под духов Nina Ricci.

Рассказали "следователи" и о том, как выбирались имена участникам акции. " -Кто там у русских есть, так чтоб вроде как всем известно, но немного необычно? – Ну актеры например, Марат Башаров и Александр Баширов. – Тогда пиши Руслан Баширов. – Сэр, может Боширов лучше? – Ок, пиши. А второй пусть будет просто Александр Петров. Их там тысячи", - реконструировал беседу сотрудников британской разведки пользователь под ником "Голос Мордора".

Не затронуло общее веселье лишь самого Руслана Боширова. Пользователь мессенджера Telegram возмущен клеветой в свой адрес. "Мэй, ты дура?! Какая Nina Ricci, у меня тройной одеколон всегда был", – обращается к британскому премьеру Терезе Мэй Boshirov.

Автор: Андрей Евлампиев5 сентября 2018, 20:12
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