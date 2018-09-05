Британские спецслужбы втянули Гарика Харламова в "дело Скрипалей"
Выдвинутая британскими властями версия отравления Скрипалей изрядно повеселила пользователей. Они решили объединить усилия и помочь спецслужбам в поисках преступников. Сличив появившиеся в Сети снимки с фотографиями известных россиян, они быстро вычислили настоящие имена "фигурантов" дела. Ими оказались резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.
Разыскиваемые «Александр Петров» и «Руслан Боширов» pic.twitter.com/h9f64wM0jR— Джеймс (@james_kupchino) 5 сентября 2018 г.
Добровольные помощники не только оперативно опубликовали четкие фото разыскиваемых, но и восстановили шаг за шагом процесс подготовки к акции. В частности, розлив ядовитого "Новичка" в емкости из-под духов известного бренда.
Александр Петров и Руслан Боширов угощают Скрипаля "Новичком" pic.twitter.com/uBWb9N3ZSR— georginoo (@georginoo3) 5 сентября 2018 г.
Напомним, Лондон назвал имена и опубликовал фотографии двух россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей. "Отравителями" оказались некий Александр Петров и Руслан Боширов. А боевое отравляющее вещество преступники якобы хранили во флаконе из-под духов Nina Ricci.
Извините, это жара. Красная жара. pic.twitter.com/CO4VZDufEw— Breaking Mash (@BreakingMash) 5 сентября 2018 г.
Рассказали "следователи" и о том, как выбирались имена участникам акции. " -Кто там у русских есть, так чтоб вроде как всем известно, но немного необычно? – Ну актеры например, Марат Башаров и Александр Баширов. – Тогда пиши Руслан Баширов. – Сэр, может Боширов лучше? – Ок, пиши. А второй пусть будет просто Александр Петров. Их там тысячи", - реконструировал беседу сотрудников британской разведки пользователь под ником "Голос Мордора".
Ребят, кто в Великобританию ездил, вы тоже на визы фотки такого качества сдавали? pic.twitter.com/xceKXroBpv— Голос Мордора (@spacelordrock) 5 сентября 2018 г.
Не затронуло общее веселье лишь самого Руслана Боширова. Пользователь мессенджера Telegram возмущен клеветой в свой адрес. "Мэй, ты дура?! Какая Nina Ricci, у меня тройной одеколон всегда был", – обращается к британскому премьеру Терезе Мэй Boshirov.
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