Распухшей Кристине Асмус поставили страшный диагноз

Актриса Кристина Асмус на протяжении длительного времени привлекает внимание к своей персоне сомнительными методами. Ее социальные сети буквально кишат провокационными снимками, а поведение самой дивы вызывает вопросы. Эксперты подробно высказались на тему того, почему супруга Харламова пустилась во все тяжкие.



По мнению врача-психотерапевта Виталия Кекуха, звезды, которые выкладывают свои фото в нелицеприятном, а иногда и в непристойном виде, однозначно страдают интернет-зависимостью. Им необходимо всегда быть в центре внимания.

"Все может быть очень банально. Каким бы публичным ни был человек, ему может просто не хватать внимания в его реальной жизни. Вероятно, он испытывает мало эмоций, несмотря на свою творческую профессию", – поясняет эксперт.

Виталий добавил, что таким людям, как правило, необходима социальная поддержка, подтверждение своего присутствия в социуме. "Купаться во внимании – их большая потребность. Нельзя исключать, что у Кристины в жизни сейчас сложная ситуация, например, во взаимоотношениях с близкими. Этот пост действительно похож на крик души, который отражает ее реальное состояние", – продолжил Кекух.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 16 Июл 2018 в 5:27 PDT

В свою очередь, врач-психотерапевт Айна Громова убеждена, что главная цель Асмус – так называемый хайп. "Современный тренд, основанный на старом законе – главное, чтобы обсуждали. Законы соцсетей очень просты и понятны. Когда выходит пост, он должен быстро набрать как можно больше лайков и комментариев. Звезды фактически "продают" себя посредством соцсетей, поэтому им необходимо постоянно поддерживать эмоциональный накал у аудитории, что достаточно сложно. А такой провокационный пост однозначно наберет больше комментариев, с элементарным вопросом: "Что случилось? Не избил ли тебя Гарик?". Это гораздо интереснее, чем смотреть на обычные фото актрисы или кадры из фильмов с ее участием", – объясняет она.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 6 Июл 2018 в 1:20 PDT

С Громовой согласен психолог Владислав Захаров. "Между звездами идет настоящая война за внимание аудитории. Как говорится, пусть говорят даже гадости, лишь бы говорили. Шокирующая и негативно окрашенная информация в разы больше приковывает внимание. Если вспомнить выпуски новостей, то интерес у зрителей вызывают именно скандалы, интриги, расследования, эмоционально заряженная информация. Если все хорошо, образ звезды становится пресным и не интересным. Поэтому многие звезды готовы предстать даже в образе жертвы, лишь бы к ним не остыл интерес", – уверен он.