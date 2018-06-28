Асмус застала Харламова в постели с кобелем

Кристина Асмус обнародовала видео, на котором запечатлела своего супруга, резидента Comedy Club Гарика Харламова, в постели с их четвероногим питомцем. Зрители пришли в восторг.

На видео, которое Кристина Асмус опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Гарик Харламов лежит в кровати вместе с их четвероногим любимцем Брюсом и говорит ему на ушко всякие глупости, от которых и сам смеется. При этом кобель спокойно лежит рядом и делает вид, что с ним ничего не происходит.

Многочисленные поклонники пришли в восторг. Они осыпали комплиментами и Харламова, и собаку. Нашлись те, кто посмеялся над дурачествами резидента. Однако некоторые подписчики отметили, что предпочли бы увидеть в постели с Харламовым вместо пса Асмус. Другие фанаты посоветовали супругам родить второго ребенка.

К слову, недавно таролог, ясновидящая Марианна Абравитова высказала убеждение, что скоро в семье Харламова и Асмус произойдет пополнение. "Детей у этой пары может быть еще много – столько, сколько они сами захотят. Точно вижу, что родится еще один ребенок в течение трех лет", – сообщила предсказательница.

Публикация от Боб "Анаболик" Гонтарски (@gontarski.bob) 28 Июн 2018 в 3:08 PDT

Гарик и Кристина очень трепетно относятся к своей личной жизни. Несмотря на то что их дочери Анастасии уже четыре года, супруги не разу не показали лица девочки. Счастливые родители предпочитают фотографировать малышку со спины или сбоку.

Однако особо внимательные фанаты убеждены, что девочка похожа на Гарика Харламова. Говорят, и собаку пара приобрела специально для Насти. Породу басенджи отличает гипоаллергенность и та особенность, что эти собаки не лают.