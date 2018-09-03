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Меган Маркл в дерзком мини пренебрегла правилами Елизаветы II

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Жизнь британского королевского дома строго регламентирована. Особенно это касается внешнего вида монарших отпрысков, и до недавнего времени правилами дресс-кода при дворе никто не пренебрегал.
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Однако супруга принца Гарри Меган Маркл, судя по всему, плевать хотела на протокол. Издание The Sun, перечислило все "проколы" экс-актрисы, и их оказалось на удивление много.

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К примеру, представительницам королевской семьи нельзя приходить на официальные приемы без телесных колготок. Однако в июле герцогиня Сассекская приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в желтом платье и с голыми ногами.

Также по правилам дресс-кода черный цвет приемлем только на похоронах и в День памяти 11 ноября. Однако 29 августа Меган пришла в театр "Виктория Палас" в черном коротком платье Judith & Charles. Отметим, что Елизавета II запрещает родственницам носить мини-юбки на людях, однако и это указание королевы Маркл проигнорировала.

Титулованным особам также запрещено надевать на публичные мероприятия брючные костюмы. Но во время официальной поездки в Дублин бывшая актриса показалась фотографам в черном пиджаке, брюках в тон и белой футболке.

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Публикация от Duchess of Sussex Style (@duchessofsussexstyle)

Также Меган не может совладать со своей страстью к большим сумкам на ремне. Она часто показывается с этими аксессуарами. Однако по правилам королевского двора она должна ходить с небольшим клатчем.

Также Маркл запрещено выходить в Свет в нарядах с открытыми плечами. Но в таком виде артистка присутствовала на множестве событий. Поклонники и эксперты даже начали называть декольте лодочкой фирменным стилем супруги принца Гарри.

Добавим, что недавно Меган Маркл тайно летала в Торонто. Бывшая актриса на три дня вырвалась из Лондона, чтобы повидаться со своей подругой Джессикой Малрун. Подруги, по сообщениям журналистов, прекрасно провели время. Благодаря тому, что о визите герцогини Сассекской в Канаду стало известно только постфактум, она смогла спокойно гулять по улицам и навещать своих старых друзей. 

Автор: Руслана Алексеева3 сентября 2018, 21:05

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