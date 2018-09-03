"Полный неадекват": Петросян удивил странным видом

Евгений Петросян обнародовал новую фотографию, на которой запечатлен в ярких желтых носках. Однако не все оценили вкус юмориста.

Евгений Петросян прилежно ведет свою официальную страничку в социальной сети Instagram, регулярно публикуя новые фотографии. Вот и сегодня, 3 сентября, юморист выложил снимок, на котором запечатлен в желто-зеленых носках. Петросян поздравил "всех причастных" с первым школьным днем.

А еще артист сообщил, что состоялся сбор труппы. "Начинаем новый цикл "Петросян шоу". Пожелайте нам удачи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к подписчикам он. Многие поклонники так и сделали, однако нашлись и те, кто не смог не заметить яркие носки артиста.

Причем далеко не всем фанатам они пришлись по вкусу. "Юмор у вас сейчас ни кому неинтересный, так полный неадекват и все, никогда не смотрю вас", "Ну и носки, фу(", "Любовница плохо на Вас влияет, Евгений Ваганович", – высказались поклонники.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 3 Сен 2018 в 2:25 PDT

Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Позже появилась официально не подтвержденная информация, что у 72-летнего юмориста роман с личной помощницей Татьяной Брухуновой.

Степаненко и Петросян не общаются, а развод всецело лег на плечи их адвокатов. Артистам есть что делить – по самым скромным подсчетам, имущество юмористов оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В числе "совместно нажитого" – десяток элитных квартир, дачи и машины. Но главную ценность представляет антиквариат.

