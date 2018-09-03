Беременная Боня обтянула живот и оголила грудь

Викторию Боню поздравляют со второй беременностью. Поводом для этого послужила фотография звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2", на которой та демонстрирует явно округлившийся живот.

У Виктории Бони в социальной сети Instagram два аккаунта. В одном она рассказывает о своей жизни, в другом повествует о красоте и здоровье. Второй, отметим, пользуется не такой популярностью, как первый. Возможно, именно по этой причине Виктория предпочла именно там выложить пресловутую фотографию.

На снимке звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" запечатлела себя в белом платье с запахом, изюминкой которого является головокружительное декольте. Однако подписчики обратили внимание не на грудь Бони, а на ее обтянутый тканью живот. По мнению особо наблюдательных, он заметно округлился.

Поклонники немедленно сделали вывод, что Виктория ждет второго ребенка, и осыпали ее комплиментами и поздравлениями. "Беременная 5-6 мес (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Беременна?", "Вика , поздравляю !", "Вика, поздравляю Вас!!! Как я рада за Вас", "У вас будет мальчик, я так думаю", "Ураааа! Боня, в положении!" – прокомментировали подписчики.

Отметим, что у Виктории есть дочь Анджелина от монакского бизнесмена Алекса Смерфита. Сейчас она встречается с миллиардером Пьером Андюраном. Они познакомились в Великобритании. Увидевшись впервые, они быстро нашли много общих тем для разговоров. "На следующий день он позвонил подруге со словами, что впервые встретил такую невероятную девушку, и взял у нее мой номер телефона. Так началось наше общение, сначала по телефону, а потом Пьер прилетел ко мне в Монако..." – в недавнем интервью рассказала Виктория Боня.