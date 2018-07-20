"Сделано криво": Виктория Боня показала новое тело

Виктория Боня снялась в новой фотосессии. Поклонники телеведущей раскритиковали работу фотографа.

В своем Instagram Виктория опубликовала макет обложки популярного российского журнала. На главной странице звезда запечатлена в пестром слитном купальнике. Под публикацией Виктория написала, что снимок сделала ее подруга, которая является настоящим профессионалом в своем деле.

После Боня сообщила интернет-пользователям, что поправилась на пять килограммов и теперь очень довольна своим телом. "Сейчас у меня фигура, о которой всегда мечтала. Заметила, что в комментариях стали появляться такие непривычные для меня "толстая", "пора на диету"... А как вы думаете, мне идет⁉️ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – спросила у поклонников звезда.

Пользователи Сети отметили, что артистка потрясающе выглядит, прибавка в весе сделала ее аппетитнее и женственнее. "Ножки ,ручки тело, все на месте и лучше чем было!!!! Оч классно !!!! Золотая середина!!!!!!", "Красиво и сексуально!Мужчины как раз и любят такие формы!", "Очень красивая аппетитная фигура)Я тоже наконец поправилась и мне очень нравиться,понимаю тебя Виктория)Купальник красивый)", – не скупились на комплименты поклонники.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 19 Июл 2018 в 8:11 PDT

Однако многие отметили, что грудь Виктории выглядит, мягко говоря, неестественно. Чашечки купальника слишком маленькие для внушительных форм телеведущей. Поклонники с юмором отметили, что бюст артистки как бы раздвоился и в общей сложности у нее получилось четыре груди.

"Зачем надевать купальник маленького размера??? Что титьки прижало))", "Боня шикарная, а купальник живет отдельной жизнью)", "купальник правда отстой. Мало того, что аляпистый, неженственный, так еще и сидит безобразно... сделал красавицу Вику заплывшей тетей неопределенного возраста... Я не завидую)", "А что с чашечками купальника и грудью?осиметрия", – писали пользователи Сети.

Некоторые подписчики, предположили, что непропорциональный бюст артистки – неудачная работа фоторедактора. "Сиська с левой стороны сделана криво :)", "Виктория на фото что за неравнопропорциональный фотошоп с грудью? Ващщее 😱😱", "не удачная фотка или фотошоп купальник с бюстом не красиво смотрятся, Виктория Вы в жизни лучше чем на этом фото!" – отметили фолловеры.