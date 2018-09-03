Синяя распухшая Асмус напугала внешним видом

Жена Гарика Харламова опубликовала в своем микроблоге снимок, ужаснувший ее поклонников. На фото девушка выглядит так, как будто ее избили.

На лице Кристины Асмус красуются кровавая ссадина на брови и синяки вокруг глаз. Пост был подписан словами: "Всем спасибо, смена окончена!"

Можно предположить, что актриса принимала участие в съемках и решила сфотографироваться в гриме. Однако многих ее подписчиков фото не на шутку напугало. "Очень правдоподобно", "Что случилось? Помощь нужна?", "Господи, я думала избили…", "Это Харламов", "Гарик побил", "Говорят, они правда плохо живут, но скрывают", – прокомментировали снимок пользователи Instagram.

Отметим, Асмус любит шокировать фанатов. Ранее она опубликовала пост с несколькими фактами о себе. Актриса призналась, что не носит нижнее белье.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 2 Сен 2018 в 1:38 PDT

Напомним, в июне знаменитость сообщила о своем уходе из неоднозначного проекта Asmodeus. В художественной основе интерактивного шоу Asmodeus показана жизнь героев, спрятавшихся от приближающейся глобальной катастрофы в бункер, где живут и принимают гостей. Каждую неделю гостем становится новый герой, а ведущие пытаются вывести его на откровенный разговор, после чего заставляют пройти испытания страхом смерти, одиночества, потаенных сексуальных фантазий.