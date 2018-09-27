Вульгарная Водонаева довела до истерики оттопыренным задом

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в Сети новый влог. Некоторым он показался непристойным и безобразным.

Алена опубликовала в YouTube ролик, посвященный ее поездке на фестиваль "Burning Man", который проходил в пустыне Блэк-Рок в США. О выходе нового выпуска знаменитость сообщила в личном аккаунте в Instagram.

"Особо чувствительным и святым – настоятельная рекомендация не переходить по ссылке в шапке моего профиля 😉 Всем остальным – WELCOME! Комменты с впечатлениями пишите сюда, буду читать каждый 👌(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предупредила поклонников Алена. Также она опубликовала трейлер нового эпизода, от которого у поборников марали волосы встали дыбом.

Звезда и ее муж музыкант – Алексей Комов оторвались на славу. Они рассказали о том, чем занимаются в супружеской постели, познакомили с полуголыми участниками фестиваля, а также установленными в пустыне произведениями современного искусства.

Примечательно, что Водонаева выбирала для съемок экстремально провокационные наряды, не оставляющие простора для воображения, что многие интернет-обыватели посчитали вульгарным. Один из пользователей Сети набросился на Алену в комментариях.

"Как много людей, у кого в голове полный трэш! И ЭТО для вас "классный влог", "о, как круто", "я бы тоже так хотела"?! То есть разговоры про маленькие и большие пенисы, соски, задницы, передницы и о том, КАК Косинус "***" Алену вам безумно интересно?! Деградация на лицо! Водонаева поймала волну, она решила публику брать нахрапом засчет вульгарности, пошлости и разврата и на этом играет. Пипл хавает, Аленушка хайпует!" – написал он. "Жопку-то поролоновую, что, забыла пристегнуть на фестивале, как ты это делаешь обычно для фотосъемок? Что за плоский, тощий неаппетитный зад на всех видео с Burning Man?"– поддержал его другой фолловер.

Справедливости ради, были и те, кому видео телеведущей пришлось по вкусу. Они отмечали отличное чувство юмора девушки и ее раскрепощенность.