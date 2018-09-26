"Ублажала при ребенке любовника": Блюменкранц из "Дома-2" раскрыл измену жены

Поклонники звездного семейства не могут поверить, что чета Блюменкранцев не будет существовать. Тем временем Валера обвиняет Тату в неверности.

Участник "Дома-2" каким-то образом узнал, что супруга изменила ему с Лешей Безусом. Молодой человек сообщил об этом поклонникам во время прямого эфира в соцсети.

Отметим, что зрителям шоу эта информация показалась подозрительно неправдоподобной. Они не могли поверить, что их любимица способна на предательство. Валерий решил развеять сомнения фанатов и рассказал обо всем в подробностях.

"Она приходит в отель без камер и занимается с Безусом… Как бы это корректнее сказать… Делает ему *** (ублажает орально. – Прим. ред.) на кровати, а рядом лежит маленький ребенок. Спасибо, мне такая женщина не нужна, всего доброго", – взорвался Блюменкранц на замечание фолловера.

Он не стал скрывать, что тоже запятнал свою репутацию, сходив налево, но сделал это вдали от посторонних глаз. По словам мужчины, он никогда не опустился бы до секса при ребенке, поступок супруги Валера считает мерзким.

"Я ушел за камни, это было в 500 метров от того места, где она живет. А она прямо там: ребенок рядом лежит в 10 сантиметрах, а она делает *** Безусу. То есть это нормально?" – доказывал свою правоту Блюменкранц.

Участник телестройки заявил, что жена каждый день незаслуженно оскорбляет его в соцсетях, однако сама ведет себя как девушка легкого поведения. "И мне просто обидно, что ребенок воспитывается в этой дерьмине", - пожаловался Валера.

Также он рассказал, что с Марианой Петрей никак не связан, он одинокий мужчина. "Мы пару раз "почпокались", – описал свои взаимоотношения с коллегой по телестройке Валерий. Об этом сообщает Dom2Life.ru.