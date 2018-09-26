Разборки Пугачевой и Садальского получили неожиданное продолжение

Пристыженный членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадимом Манукяном актер Станислав Садальский вспылил. Артист в грубой форме ответил общественнику.



"Какая отвратительная рожа! (С) А если серьезно – предлагаю Манукяну начать сбор подписей "За неразглашение диагнозов"!

Я, к примеру, могу точно сказать, что данный товарищ страдает ожирением 3 степени с риском ССЗ 4 степени (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал в своем блоге артист.

Далее Садальский обвинил общественного деятеля в создании новостных уток. "Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Мается информационными вбросами и от этого выпускает газы раз в неделю", – заявил актер, добавив, что общественнику нужно принять известный препарат от проблем с желудком.

Вадим Манукян не остался в долгу и колко ответил обиженному артисту. "Нет, я, конечно, понимал, что работа Садальского в качестве ведущего передачи, связанной с таблетками, может впоследствии заставить его почувствовать себя главным диагностом России, но Станислав Юрьевич превзошел сам себя. За работу моего желудочно-кишечного тракта пусть не беспокоится. Все работает как швейцарские часы. Садальскому я советую сосредоточиться на лицедействе и больше не публиковать свои диагнозы по фотографиям", – сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме в беседе с Dni.Ru.

Напомним, началось все с того, что актер поделился переживаниями по поводу здоровья Аллы Пугачевой. "Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!" – огорошил он общественность. О болезни Примадонны, по мнению Садальского, свидетельствует ее внешний вид.

За певицу заступился Вадим Манукян. Общественник попросил главного сплетника российской эстрады держать интимные тайны звезд при себе, даже если он уверен в правдивости слухов. "Он может сколько угодно критиковать творческие просчеты и неудачи артистов, чем, возможно, окажет им большую услугу, но касаться темы их здоровья, на мой взгляд, низко", – отметил Манукян.