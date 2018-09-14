"Я с ребенком, а он в этой мрази ковыряется": Блюменкранц увидела измену мужа

На телепроекте "Дом-2" кипят нешуточные страсти. Тата Блюменкранц и прочие участники стали зрителями того, как муж Таты Валерий изменяет ей с Марианой Петрей. Униженная Блюменкранц вначале врезала супругу, а потом вцепилась в волосы его любовнице.

В Сети появился ролик, в котором участникам "Дома-2" показывают видео, где запечатлены Валерий Блюменкранц и Мариана Петря во время, предположительно, сексуального акта. Среди зрителей оказалась и законная супруга Валерия Тата. Увидев, как ее муж сзади обхватывает бедра жгучей брюнетки и прижимает к себе, молодая мать отвешивает Блюменкранцу затрещину. "Тварь!" – рявкнула Тата, после чего накинулась на Мариану, сидящую через человека от нее.

Блюменкранц вцепилась в волосы Петри с криками: "Нормально тебе мой муж ковырялся, хорошо?" В потасовке Мариана сверкнула узкими трусиками, которым могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова. "Где он ковырялся?" – ответила ей Мариана, которую оттащили подальше от взбешенной Таты, чье платье порвалось на груди в результате потасовки. "Как тебе не стыдно? Я с ребенком лежу, а он *** в *** ковыряется у этой мрази!" – сидя возле мужа и поддерживая порванное платье, вопрошала Блюменкранц. "Где ковыряется?! Глаза разуй!" – мигом отреагировала Петря, давая понять, что интима не было.

Позже Тата поведала телезрителям, что она в шоке. "Я не думала, что меня предадут, я не думала, что мы с Бетти для Валеры – просто часть шоу… Я бы еще многое терпела и тащила на себе, если была бы любима, обласкана, желанна и чувствовала восхищение, заботу и поддержку. А тут на моих глазах с ребенком такое", – высказалась ошеломленная Блюменкранц.

Отметим, что сама Мариана продолжает утверждать, что с Валерой у нее ничего не было. "Да он мне нравится по этому я позволила себе идти с ним за камни, мы прекрасно знали что нас снимают и слушают. Не было у нас нечего кроме флирта и танцы. Все пытаются выставить меня в очень плохом свете, нечего я переживу! Я знаю что Мы с Валерой никогда не будем вместе по этому лично я себе не позволила и не позволю хотя могла бы... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Петря на своей страничке в Instagram.