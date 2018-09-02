Невесту Тимати разнесли после откровенной съемки

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Воскресенье 2 сентября
Лента новостей
16:55
Королева разрыдалась на похоронах Кобзона
12:33
Убитая горем Пугачева в кокетливой шляпке появилась у гроба Кобзона
12:07
Оскандалившаяся Вайкуле бросилась к гробу Кобзона
11:52
Наташа Королева случайно показала складки на животе
11:34
155-килограммовая модель поразила снимком в купальнике
11:17
Терешкова держала за руку безутешную вдову у гроба Кобзона
10:57
Бузова закатила истерику на съемках нового шоу (видео)
10:22
Как в Москве прощаются с Кобзоном. Online
10:14
Похороны Кобзона отложили из-за праздника
10:00
Разруха в головах: трагедия Михаила Булгакова
18:01
Страшные тайны: великий комбинатор Борис Березовский
17:53
Известная актриса попала в реанимацию
17:16
Гузеева прощается с сыном
16:56
У Ксении Собчак гуляют брови
16:43
Красотка из полиции показала роскошную фигуру в купальнике
16:33
Звезда "Дома-2" стала жертвой ограбления
16:03
Внезапный поворот в деле окрутившей Серова юной путаны
15:27
Володин призвал студентов включаться в законотворческую работу
15:23
Совет Госдумы проведет выездное заседание в престижном вузе
15:21
Опубликованы переговоры пилотов с попавшего в аварию Boeing
15:04
Кудрявцева восхитила роскошной фигурой после родов
14:30
Меган Маркл сбежала в другую страну без мужа
14:00
Шубская похвасталась дорогим подарком от Овечкина
13:29
Джигурда готовится к свадьбе после получения миллионного наследства Браташ
13:08
"Купи трусы": Панин возмутил очередным голым фото
12:32
Гармаш в пух и прах разругался с Бонадарчуком
12:09
Помолодела и похорошела: Пугачева в минишортах вернулась на родину
11:59
Лорак прячет дочь после разрыва с мужем
11:20
Полуголый солист Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте (видео)
11:04
Тарасова осудили за интимное фото Костенко с ребенком
10:34
У Дэниела Крэйга родилась дочь
10:26
Упал в реку и загорелся: Подробности аварии самолета в Сочи (видео)
10:16
Володин поздравил школьников с Днем знаний
10:00
Везде паника: украинцы начали захват Донецка после смерти Захарченко
08:00
"Мы разбились": В Сочи самолет попал в смертельную аварию (видео)
22:00
Захарченко убили с восьмой попытки
21:48
Водитель выступил с грязными разоблачениями Волочковой
21:45
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября
21:31
Инсульт и выкидыш: беременную Бледанс готовят к худшему
21:28
Под Нижним Тагилом полностью сгорел дом
21:21
В России возбудили дело по факту гибели Захарченко
21:14
Столкнулись лоб в лоб: В ДТП в Удмуртии пострадали люди
21:02
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
21:01
57-летняя Тимошенко сверкнула пышной грудью на пробежке в Одессе
20:51
Володин: Убийство Захарченко обнуляет Минские соглашения
20:49
Юный волгоградец сбил девушку и протаранил магазин на угнанном авто
20:37
Под окнами дома в Тюмени нашли мертвую школьницу
20:21
Пир горой: на Украине ошалели от счастья после подлого убийства Захарченко
20:15
Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко
20:12
София Ротару стремительно теряет память
20:07
"Бабах – и больше ничего": первые видео с места убийства Захарченко
19:33
Захарова обвинила Киев в убийстве Захарченко
19:18
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
18:57
Звезды "Дома-2" разбежались после помолвки
18:56
Кожуховская линия улучшит транспортную доступность Подмосковья
18:33
Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
18:23
Вайкуле отказалась ехать на похороны Кобзона
18:14
Взрыв в центре Донецка: Захарченко смертельно ранен
18:02
Как Кожуховская линия метро изменит жизнь москвичей
17:59
Библиотекарь Улюкаев заработал 1600 рублей и загремел в больницу
17:46
Место для дискуссий: как Госдума улучшает пенсионный законопроект
17:37
Стали известны последние слова принцессы Дианы
17:18
Пассажир маршрутки погиб в массовом ДТП
17:08
Киркоров взбесил россиян заоблачными гонорарами
17:01
На Украине передумали бросаться на мертвого Кобзона
16:54
Россия закрыла космос для американцев
16:44
Новые подробности взрыва на заводе под Нижним Новгородом
16:38
Совет на выходные
16:17
Бузова подняла на смех выскочку Бородину
16:15
Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
16:08
В Киеве раскрыли план устранения Путина
15:46
Развод Петросяна и Степаненко стал уроком для россиян
15:46
Российский банк лишился лицензии
15:41
Тарасов внезапно показал голую грудь Костенко
15:40
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
15:28
Умер тренер Знарок
15:10
Юная внучка Елизаветы II позорит семью
15:03
Знаменитого писателя жестоко изнасиловали пультом от телевизора
14:45
Как мы сами портим себе жизнь
14:39
Собянин запустил Кожуховскую линию метро
14:39
В Ростове-на-Дону загоревшуюся машину потушили пивом
14:36
"Единая Россия" поддержит гражданские инициативы
14:31
Топ-5 лучших смартфонов для школьников
14:23
5-летний ребенок погиб при обрушении потолка в Уфе
14:21
Какие сокровища скрывал Кобзон в рабочем кабинете
14:13
В Приморье загорелся автобус с туристами
14:05
Под Самарой появились пруды с розовой водой
13:55
Первый канал погнал в шею ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника
13:54
Звезда британского "Дома-2" использовала смерть многодетной матери для рекламы
13:52
Бенедикт Камбербэтч станет отцом третий раз
13:27
В Кремле сделали заявление о поездке Путина на прощание с Кобзоном
13:21
Знаменитая актриса из сериала "Полицейский с Рублевки" ждет ребенка
13:13
Ольга Бузова готовится к появлению первенца
13:12
Под Москвой мужчина атаковал полицейских ножом
13:06
Москвичей ожидает солнечное бабье лето
13:00
Володин рассказал об изменениях в пенсионной системе
12:56
В погребе под Архангельском задохнулась пенсионерка
12:48
В Приморье автомобиль на полном ходу вылетел в озеро
12:25
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
12:21
Попавший в больницу Кикабидзе заговорил о похоронах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
Вайкуле отказалась ехать на похороны Кобзона
Инсульт и выкидыш: беременную Бледанс готовят к худшему
Захарченко убили с восьмой попытки
Помолодела и похорошела: Пугачева в минишортах вернулась на родину
Взрыв в центре Донецка: Захарченко смертельно ранен
Шоу-бизнес

Невесту Тимати разнесли после откровенной съемки

Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
В официальном аккаунте рэпера Тимати в Instagram были опубликованы кадры с откровенной фотосессии исполнителя и его спутницы Анастасии Решетовой. Однако по вкусу интригующие кадры пришлись не всем.
прочитано 2133 раза

Общественность окончательно перестала понимать, что происходит в личной жизни рэпера Тимати и его спутницы Анастасии Решетовой. В Сети ходили слухи, что они расстались. Называли даже нового избранника красавицы – дескать, им стал некий 19-летний сын миллиардера.

ПО ТЕМЕ

Любовницу Тимати застукали с 19-летним сыном миллиардера

 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Сами Тимати и Решетова происходящее комментировали крайне туманно. И вот на странице рэпера в Instagram появились кадры с их совместной откровенной фотосессии. У переживавших за личную жизнь исполнителя и модели отлегло от сердца. Однако Рустам Солнцев, скандально известный участник телепроекта "Дом-2", уверен, что разрыв между возлюбленными был настоящим и примирением дело даже не пахнет.

Анастасию Решетову он упорно называет бывшей девушкой Тимати, а ее нынешним парнем – 19-летнего молодого человека. Впрочем, не это оказалось центральной темой для Солнцева. Он заявил, что девушка выглядит намного старше, чем ее спутники.

"Она не выглядит его девушкой. Все так же – мамой. Это же призвание – быть мамой и для рэпера, и для сына миллиардера!" – цитирует StarHit Рустама Солнцева. "И ничего в этом плохого нет. Мама – это же прекрасное слово, это тепло, морщинки, это доброта…" – добавил он.

Автор: Геннадий Куприянов2 сентября 2018, 15:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: великий комбинатор Борис Березовский
В Киеве раскрыли план устранения Путина
Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине
За пять минут: Украина готова уничтожить российский флот

Шоу-бизнес

Кобзона проводили в последний путь получасовой овацией и криками "Браво!"
Шарапова и Вовк пришли в ужас от вида трясущейся неузнаваемой Моргуновой
"Хотели ампутировать ногу": Винокур раскрыл секрет у гроба Кобзона
Невесту Тимати разнесли после откровенной съемки

Проишествия

Упал в реку и загорелся: Подробности аварии самолета в Сочи (видео)
Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
Знаменитого писателя жестоко изнасиловали пультом от телевизора
Известную актрису избили после спектакля

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

"Хотели ампутировать ногу": Винокур раскрыл секрет у гроба Кобзона

Звезды прощаются с великим артистом
Шоу-бизнес

Терешкова держала за руку безутешную вдову у гроба Кобзона

Москва прощается с легендарным певцом
Шоу-бизнес

Сбросившего 70 килограммов Фадеева раздавила модель-пышка

Продюсер обратил внимание на такое явление, как бодипозитив
Шоу-бизнес

40-летняя Климова вернулась к бывшему мужу

Краткосрочное воссоединение произошло ради общих детей пары

Гороскоп

София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Красотка из полиции показала роскошную фигуру в купальнике
Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко
Юная внучка Елизаветы II позорит семью
Каким запомнится Иосиф Кобзон

Спорт

Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами

Регионы

Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru