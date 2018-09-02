Невесту Тимати разнесли после откровенной съемки

В официальном аккаунте рэпера Тимати в Instagram были опубликованы кадры с откровенной фотосессии исполнителя и его спутницы Анастасии Решетовой. Однако по вкусу интригующие кадры пришлись не всем.

Общественность окончательно перестала понимать, что происходит в личной жизни рэпера Тимати и его спутницы Анастасии Решетовой. В Сети ходили слухи, что они расстались. Называли даже нового избранника красавицы – дескать, им стал некий 19-летний сын миллиардера.

Сами Тимати и Решетова происходящее комментировали крайне туманно. И вот на странице рэпера в Instagram появились кадры с их совместной откровенной фотосессии. У переживавших за личную жизнь исполнителя и модели отлегло от сердца. Однако Рустам Солнцев, скандально известный участник телепроекта "Дом-2", уверен, что разрыв между возлюбленными был настоящим и примирением дело даже не пахнет.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 1 Сен 2018 в 10:54 PDT

Анастасию Решетову он упорно называет бывшей девушкой Тимати, а ее нынешним парнем – 19-летнего молодого человека. Впрочем, не это оказалось центральной темой для Солнцева. Он заявил, что девушка выглядит намного старше, чем ее спутники.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 1 Сен 2018 в 1:51 PDT

"Она не выглядит его девушкой. Все так же – мамой. Это же призвание – быть мамой и для рэпера, и для сына миллиардера!" – цитирует StarHit Рустама Солнцева. "И ничего в этом плохого нет. Мама – это же прекрасное слово, это тепло, морщинки, это доброта…" – добавил он.