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Похороны Кобзона отложили из-за праздника

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Очередь возле столичного Концертного зала имени Чайковского из желающих проститься с Иосифом Кобзоном начала собираться еще затемно. Организаторы траурной церемонии предчувствовали, что благодарных слушателей певца будет не просто много, а очень много, поэтому продлили ее на два часа и начали в 8, а не в 10 утра, как планировалось. Корреспондент Dni.Ru тоже пришел проститься с легендой.

Продолжение: Терешкова держала за руку безутешную вдову у гроба Кобзона
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Иосиф Давыдович всегда с гордостью говорил: "Моя родина – Донбасс". Но не скрывал и того обстоятельства, что его отец Давид Кунович Кобзон и мать Ида Исаевна Шойхет – чистокровные евреи.

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Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

В Московской хоральной синагоге в Спасоглинищевском переулке у певца даже было именное место с бронзовой табличкой. Артист всегда оказывал этому святому заведению помощь – в 2006-м пел на 100-летии синагоги, а в 2012-м выступал там перед ветеранами и инвалидами ВОВ, узниками концлагерей, а также их родными и близкими.

Теперь же отдать последние почести выдающемуся сыну еврейской общины собираются все московские раввины. Главный раввин России Берл Лазар назвал певца "гордым евреем, который всего добился своим талантом". Он обратился к родным артиста с письмом, в котором, в частности, говорится: "Это был в полном смысле слова гордый еврей. Все помнят, как его, еще совсем молодого человека, коммунистические аппаратчики уговаривали сменить еврейские имя и фамилию, угрожая в противном случае сломать профессиональную карьеру, а он ответил категорическим отказом и всего добился своим талантом".

 

 

Берл Лазар заметил, что даже во время государственного антисемитизма Кобзон всегда открыто демонстрировал "свое еврейство" и пел еврейские песни на самых больших и престижных сценах. Он добавил, что депутат и в последние годы своей работы в Госдуме боролся с национализмом и юдофобией. В 2015 году, например, с парламентской трибуны певец на иврите исполнил песню "Эли Шело", которую пели узники Будапештского гетто.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заверил, что на кладбище, в частности, будет прочитан поминальный кадиш (молитва) на иврите, также прозвучат псалмы: "В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба), но все равно в саване и с закрытым лицом. И каждый, кто хочет, в конце бросит землю". А президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер уточнил: "По традиции хоронит не столько раввин, сколько "Хевра Кадиша" – еврейское похоронное братство".

Фото: Dni.ru/Феликс Грозданов

Правда, по еврейской традиции погребения тело покойного мужчины заворачивают в простой льняной саван, чтобы подчеркнуть равенство богатых и бедных перед смертью. Хоронят же обычно, завернув в таллит (молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало), в котором человек молился при жизни. Затем тело помещают в простой неполированный деревянный ящик без медных ручек и внутренней обивки. Выставлять умершего на всеобщее обозрение в открытом гробу считается оскорбительным. Но все эти правила родным Кобзона пришлось нарушить по понятным причинам.

Фото: Dni.ru/Феликс Грозданов

Еврейский закон предписывает похоронить усопшего в самый короткий срок – в идеале в день смерти или спустя сутки при особых обстоятельствах. Артист скончался в четверг, но похороны перенесли аж на воскресенье, потому что вечером пятницы наступает шаббат – канун праздничной Субботы (согласно Пятикнижию, Суббота была дана Богом в конце шестого дня, когда был сотворен человек). В этот день что-либо делать запрещает традиция, погребение тоже откладывается. 

Фото: Dni.ru/Феликс Грозданов

Похоронят певца в иудейской части Востряковского кладбища, где покоятся многие уважаемые люди – физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, маг Юрий Лонго, предсказатель Вольф Мессинг, юморист Ян Арлазоров.

Автор: Феликс Грозданов2 сентября 2018, 10:14
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