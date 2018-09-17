"Работают психологи": жена высказалась о состоянии разбитого инсультом Носкова

Николай Носков пробудет в клинике как минимум до конца сентября. Певец проходит курс реабилитации и лечения.

Тревожные слухи о критическом состоянии Николая Носкова не подтвердились. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что у артиста случился второй инсульт. Как выяснилось, известный певец действительно в больнице. Однако это плановая госпитализация.

Директор артиста Андрей Атабеков удивился вопросу обеспокоенных журналистов. Он виделся с Николаем два месяца назад и с ним все было в порядке. Подробнее рассказала о состоянии Носкова его официальный представитель Лина Бьйорк. По ее словам, музыкант сейчас в санатории. Он проходит реабилитацию с аппаратами и разными тренажерами, чтобы восстановиться окончательно. С певцом работают психологи.

Это подтвердила позже и супруга артиста, Марина Носкова. "Это просто восстановительная реабилитация. Он проходит плановый курс лечения. Там, где он находится – почти санаторий. Он делает упражнения для восстановления речи, вокальных способностей. Не волнуйтесь, не переживайте, все хорошо, все в порядке!" – заявила жена певца.

Николай Носков на сцене уже около 40 лет. С 1987 года он был лидером и солистом "Парка Горького", но покинул группу в 1990-м. В 2018 году певцу присвоили звание заслуженного артиста России. Публике хорошо известны его песни "Я не модный", "Я тебя люблю", "Это здорово". Носков женат, имеет дочь Екатерину, три года назад стал дедушкой.

Проблемы со здоровьем у талантливого композитора и исполнителя начались весной 2017 года. Певец перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Музыканта удалось спасти, но теперь он заново учится ходить, говорить и петь, напоминает "Комсомольская правда".