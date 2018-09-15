Звезду "Ворониных" бросил муж ради лучшей подруги

Актриса Ольга Богданова стала героиней программы Бориса Кочевников "Судьба человека". Артистка рассказала о своей личной драме.



Ольга больше 20 лет прожила с Александром Михайлушкиным. Однако эти отношения в какой-то момент стали актрисе в тягость.

"Он был вспыльчив, также часто выпивал. Я чувствовала, что нам не суждено быть вместе, но мы все-таки продолжали сохранять брак", – пояснила она.

Однажды Богданова узнала, что муж ей изменяет. "Саша тайно встречается с моей подругой. Я так обрадовалась! Буквально благодарила Бога за это избавление. Тогда подбежала к нему, стала говорить, что они с моей подругой идеально подходят друг другу, что надо расходиться и разменивать квартиру", – вспомнила с улыбкой актриса.

После развода артисты сохранили дружеские отношения. А вот роман Михайлушкина с подругой бывшей жены завершился очень быстро, так ни к чему и не приведя.

Сейчас Ольга счастлива в браке с Виталием Бигеевым. Обаятельный актер был младше звезды "Ворониных" почти на 20 лет.

