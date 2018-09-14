Участник проболтался о финале шоу "Замуж за Бузову"

Участник проекта "Замуж за Бузову" Евгений Песенников рассказал о дополнительной серии шоу, которая станет заключительной. Претендент на руку и сердце главной невесты страны случайно проговорился.

Ольга Бузова усиленно ищет мужчину своей мечты. Она уже отсеяла трех из десяти претендентов в мужья. Зрителям интересно, по каким критериям Ольга оценивает кандидатов, решает, кого оставить, а с кем проститься, ведь мужчины, которых подобрали телеведущей, как на подбор, интеллектуалы и красавцы.

Специально для любопытных фанатов будет показан дополнительный, последний эпизод, который подробно расскажет о каждом выборе Ольги. Об этом, отвечая на вопросы поклонниц, сообщил Евгений Песенников. Отметим, что эта серия не анонсировалась создателями.

"После выхода четвертой серии на платформе ТНТ– PREMIER мне разорвали в клочья Instagram с вопросом, почему Ольга приняла такое решение. На сегодняшний день я нахожусь под условиями контракта, поэтому не могу пока распространять информацию, которая не согласована. В целом, в серии все понятно. Такое бывает. После выхода финальной серии будет еще одна, которая называется "Фильм о фильме". Там будет чуть больше информации. Покажут, как вообще там все происходило", – рассказал мужчина в Stories своего микроблога.

Добавим, что поклонники уверены: в следующей серии "Замуж за Бузову" именно Песенников покинет проект. Евгений опубликовал в соцсетях недвусмысленное обращение к Бузовой. "Я не жалею ни о чем!!! Это жизнь – так бывает! Я искренне желаю Тебе СЧАСТЬЯ! Чтобы был рядом ОН... ТОТ САМЫЙ с кем тебе В КАЙФ... ТЫ этого достойна. и ОН тоже... И пусть наконец будет "ДВОЕ_ПОЛОВИН". Два по "полсердца"💐🍷❤️❤️. И помни, если что, всегда рядом "как друг"! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.