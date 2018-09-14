Губерниев рассказал о тесной связи с Кабаевой

Дмитрий Губерниев дал откровенное интервью. Спортивный комментатор рассказал о том, что его связывает с прославленной гимнасткой Алиной Кабаевой.

Дмитрий Губерниев признался, что знаком с Алиной Кабаевой ровно 20 лет. "С того момента, как она выиграла Всемирные юношеские игры. Удивительная спортсменка. Как она была человеком достойным, так и продолжает им оставаться. Как мы с ней тепло общались, так и продолжаем, независимо от ее статуса", – отметил комментатор.

Он рассказал, что Кабаева приглашает его на многие мероприятия. К примеру, он "с удовольствием" принимает участие в ее фестивале "Алина", а еще они вместе открывали центр гимнастики имени Алины Кабаевой в Цхинвале. "Я горжусь, что мы общаемся. У меня есть ее телефон, у нее – мой. Мы на связи", – сообщил Губерниев.

К слову, комментатор сказал, что у него тесная связь с Кабаевой, однако они не друзья. "Это громко сказано, наверное. Но тесно общаемся", – цитирует Дмитрия Губерниева Sports.ru. Отношения у комментатора и бывшей гимнастки такие, что, по его признанию, Дмитрий может называть ее и Алиночкой, и Алиной, и Маратовной. "Она – настоящая звезда спорта. Она ничуть не изменилась. Как была достойной, так и остается. Я ей просто восхищаюсь. Она большой молодец", – похвалил экс-гимнастку комментатор.

При этом личную жизнь Алины Кабаевой он тактично обсуждать отказался. "Личная жизнь на то и является личной жизнью, чтобы в нее не лезли другие. Меня не интересует личная жизнь Алины Кабаевой", – заявил Губерниев.