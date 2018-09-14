Клип "Цвет настроения черный": Тимати "скрестил" Киркорова с Кридом

Основатель Black Star проанонсировал новый клип "Цвет настроения черный". Отрывки Тимати показал на своей страничке в Instagram.

Продолжение: "Все плохо": к госпитализированной звезде "Дома-2" пришел священник

Клип "Цвет настроения черный" обещает стать новым мегахитом. Нарезку рэпер представил поклонникам.

В ролике снялись король отечественной эстрады Филипп Киркоров и молодой рэпер Егор Крид. Появится там и модный молодой видеоблогер Итан Кид. Композиция получила название "Цвет настроения черный", намекая на цвета лейбла Black Star.

Трек является переработанной версией хита Киркорова "Цвет настроения синий". "Видеоработа не заставила себя долго ждать. #Цветнастроениячерный на всех цифровых площадках", — написал Тимати в микроблоге.

Отметим, что кадры из клипа "Цвет настроения черный" быстро распространились в Сети. Поклонники творчества Black Star и фанаты Киркорова с нетерпением ждут выхода в свет полной версии ролика.

Напомним, ранее Николай Басков и Филипп Киркоров представили видео на совместную композицию "Ибица". По сюжету ролика артисты погибают из-за вражды. Россияне уже окрестили творение треш-клипом.