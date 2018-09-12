Лишенный секса Блюменкранц изменил жене со звездой "Дома-2"

Решение супругов Блюменкранц вернуться на проект "Дом-2" оказалось губительным для их отношений. На телестройке Валерий нашел Тате замену.

Блюменкранцы приехали на Сейшельские острова, чтобы решить проблемы в общении, однако в какой-то момент жить под одной крышей им стало невыносимо. Валерий собрал вещи и оставил Тату в одиночестве. После ухода мужа девушка отказывалась вставать с постели, она проклинала тот день, когда познакомилась с ним.

Жители проекта до последнего не верили в расставание супругов. Многим казалась, что звездная чета преодолеет конфликт и воссоединится. Однако Блюменкранц пошел дальше. По слухам, у него была интимная встреча с Марианой Петря.

Зрители "Дома-2" с негативом встретили новость о связи Марианы с женатым мужчиной. В Сети брюнетку назвали падшей женщиной и разлучницей.

"Ужас какой! Никогда бы не поверила!!!!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой дурак! Мариане лишь бы ноги перед кем нибудь раздвинуть. И совсем не важно даже кто это будет! Выкидывать таких тварей с проекта надо! Валера тоже хорош👏вроде голова на плечах есть, взросый мужик, а не думает что делает. Единственное могу сказать, жалко Бетти", "Ну это вообще капец , вот и спасли брак , а эта **** и сюда влезла", "Это же какой беспринципной стервой надо быть,чтобы лезть к женатому мужику на глазах у его жены?!Девочки на что вы рассчитываете? Что с вами он поступит по другому?" – писали разгневанные поклонники телепроекта в интернете.

Валерий открыто заявляет, что к супруге больше не вернется. Он готовится к другой жизни и надеется построить новые крепкие отношения на проекте. Теперь единственное, что будет его связывать с Татой, – общая дочь Беатриса.

"Мы уже два месяца не живем вместе. И секса у нас нет столько же. Если бы не проект, мы бы так и не виделись. Я бы за ребенком только приезжал и все. Но мы решили дать друг другу второй шанс, и оба облажались. Я не хочу больше это возвращать", – рассказал Валерий Dom2Life.ru.