"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой

Гоген Солнцев прячет пенсионерку жену от посторонних глаз. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.

Гоген спросил своих фолловеров в Instagram, как те переживают осень, а затем похвастался своим рецептом от осенней хандры. "Главное во время под одеяло залезть с любимой... А там все всегда шедеврально 👌🌸Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!🔥🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал шоумен под снимком себя любимого.

Поклонники поздравили звезду с насыщенной личной жизнью и попросили показать Екатерину, ведь пожилая женщина давно не показывалась общественности. Однако многие интернет-обыватели отметили, что престарелую Катюшу зрители увидят нескоро, ведь синяки и отеки после хирургического вмешательства, скорее всего, еще не зажили.

"Гоген, ну покажи уж фото Кати? Нам всем интересно посмотреть на ее преображения после операции😊", "Ребят, что вы прицепились)))) Лицо встанет на место только через год и это минимум! До трех месяцев лицо неадекватное вообще))) В начале четвертого месяца начинают прорастать новые сосуды и мышцы начинают сокращаться....", "Я полгода вообще была на себя не похожа))) а эффект, которого ожидают. наступит через ГОД!!!!" – рассуждали пользователи Сети.

Отметим, что злопыхатели тоже присоединились к беседе. Недруги Солнцева предположили, что шоумен просто еще не пробовал молодого женского тела, поэтому и восхищается старухой-женой. Также хейтеры предложили сделать Екатерине операцию по восстановлению девственности.

"Ржу! Гоген вы видимо вообще не в курсе что такое секс с девушкой. Попробуйте Кате изменить и поймете во что вы вляпались. Вам конечно платят за эти писмена что вы здесь оставляете, но лучшие годы уходят, навряд ли в старости захочется это вспоминать...", "Ой снова сопли про типа секс с пенсионеркой ! Когда уже на выгуле ее выведешь? Девственность тоже вастоновил Катьке???" – писали пользователи Сети.