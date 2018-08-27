"Как мумия": Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом

Героями программы "Прямой эфир" Андрея Малахова стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга Екатерина Терешкович. Женщина воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы стать моложе ради мужа.

Екатерина решила сделать молодому супругу сюрприз и преобразиться. Терешкович отправилась под нож хирурга, чтобы избавиться от морщин на лице.

Женщине сделали круговую подтяжку лица и блефаропластику. Операция прошла успешно. На шоу она пришла в бинтах и была похожа на ужасающую мумию. Хотя, когда Терешкевич их снимет, то, вероятно, предстанет заметно похорошевшей.

В студии супружескую чету ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что пока Терешкович восстанавливалась в больнице, Солнцев развлекался с девушками в ночном клубе. Гоген поспешил оправдаться. "У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все достаточно прилично", – заявил шоумен.

Екатерину поведение возлюбленного возмутило. Но милые бранятся, только тешатся: молодой муж ее быстро успокоил. К слову, и сама Терешкович тоже не может похвастаться кристально чистой репутацией.

Появившаяся в студии дочь Терешкевич Полина Давыдова заявила, что мать всегда отдавала предпочтение праздному образу жизни, нежели семье.

Врачи пока не разрешили Екатерине снять бинты. Некоторые из присутствующих в студии раскритиковали Гогена за то, что он подверг опасности жену и разрешил ей в таком возрасте лечь под нож хирурга.

Отметим, что экстравагантной паре плевать на критику. Гоген и Екатерина намерена искать суррогатную мать, которая бы выносила им ребенка, а Терешкович хочет продолжить работать над совершенствованием внешности и мечтает увеличить грудь.