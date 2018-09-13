Беременная Бледанс показала идеально плоский живот
Эвелина опубликовала в своем Instagram видеозапись с курорта. В кадре Бледанс в откровенном бикини бежит по пляжу. Фолловеры тут же отметили, что у 49-летней звезды идеальный пресс.
Плоский живот знаменитости смутил подписчиков, ведь совсем недавно в СМИ сообщалось о беременности Бледанс. Сама телеведущая никак не подтверждала эту информацию, однако же и опровержений не давала.
Пользователи Сети начали интересоваться в комментариях, действительно ли знаменитость находится в положении. Ведь судя по снимкам в Сети Эвелина продолжает работать и путешествовать. Многие предположили, что знаменитость не проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения, а ее признание в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" жалкая постановка.
"Так небеременная Эвелина, что это было? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "так время то прошло совсем ничего откуда там еще будет живот то, может и беременная 🤰 🌸", "разве можно так летать, бегать ездить везде, по-мне так это была реклама, актриса сыграла процедуру ЭКО", "ну посмотрим попозже что это было , некоторые всю беременность носятся и ничего 💃🏾", "Телевизионное шоу!Какая нормальная женщина будет проходить такую процедуру перед телекамерами?Малахову нужна грязная передача,вот он и подбрасывает наивным и доверчивым зрителям сказки!", "А как же беременность?", "Ну если и сыграла то что? О чем вы тогда говорить будете, если вас не будут разводить как лохов? Молодец Эвелина! Восхищаюсь 💐", – рассуждали интернет–обыватели.
Напомним, что некоторое время назад Эвелина сделала ЭКО в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Артистка всегда мечтала о дочери. И в первом браке у нее должна была появиться наследница, однако из-за несчастного случая девочка родилась мертвой.
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