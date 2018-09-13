45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарные ноги в мини

Телеведущая и кулинар 45-летняя Юлия Высоцкая выглядит как юная девушка. Звезда радует поклонников отличной фигурой.

Юлия опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует на улице колоритного греческого острова Антипаксос. Звезда запечатлена в мини-платье нежно-лимонного оттенка, кроссовках и с сумкой-почтальонкой.

Фолловеры отметили, что у нее идеальные ноги: стройные и подтянутые. Актриса получила сотни хвалебных комментариев и более 21 тысячи отметок "Нравится". "Красивая фигура! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлия вы прекрасны", "Ах эти ножки!Не у каждой молодухи такие👍", "Красивая, стройная, умная , скромная женщина....❤️", "Ну здесь то просто девушка,когда без дедушки!", "Восхищаюсь! Великолепна во всем и всегда 👏👏👏", "Мисс позитив.....обаяшка....!!!!!!", "Класс!фигура, ножки – 👏🏻👏🏻👌🏻", – писали восхищенные интернет-обыватели.

Отметим, что это лето для Юлии выдалось очень насыщенным. Высоцкая загорала в Испании и Франции, где отдыхала вместе с мужем Андреем Кончаловским. Актриса выкроила время в плотном рабочем графике для того, чтобы провести несколько недель в компании любимого мужчины.

Добавим, недавно режиссер Андрей Кончаловский отпраздновал 81-ю годовщину. Компанию мэтру составила супруга и младший брат, кинематографист Никита Михалков. Кончаловский и его родные провели праздничный день на открытом воздухе. Знаменитое семейство гуляло по окрестностям французского городка, посещало спортивные мероприятия и много фотографировалось.

Высоцкая не только ведет кулинарную программу, но и снимается в кино у любимого мужа. Ради фильма Кончаловского "Рай" Юлии пришлось обрить голову наголо. Звезду поддержал в этом начинании сын Петя – он убедил ее, что даже с такой прической она выглядит элегантно и стильно.

