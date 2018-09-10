"Меня разрывает": Бузова сделала выбор и расплакалась

Новый выпуск шоу "Замуж за Бузову" оказался весьма неоднозначным. По признанию Ольги, ее "разрывает" от мыслей и эмоций.

По мнению некоторых фанатов нового телепроекта, у Ольги Бузовой среди претендентов на ее сердце стал любимчиком Александр Гринев. Однако он преподнес неприятный сюрприз поющей ведущей. В предыдущей серии Гринев по какой-то причине не приехал в Венецию и не стал говорить Бузовой, почему. А теперь Александр проиграл в соревновании, организованном Ольгой, чем еще сильнее ее расстроил. Окончательно Гринев провалился, когда пытался покорить яркую брюнетку своими шутками, однако та сочла их пошлыми.

Когда же пришло время выбирать тех, кто последует в следующий тур, Ольга Бузова решила поговорить с каждым из мужчин. Самой волнительной для героини оказалась беседа с Александром Гриневым. "Я ушла. Я думала: "Ну, пожалуйста, подойди ко мне, подойди ко мне, подойти ко мне. Обними, успокой..." – впоследствии говорила расстроенная, еле сдерживающая слезы Бузова.

Однако Гринев этого не сделал. "Видите, я хочу одного, а он этого не делает", – констатировала Ольга. Во время разговора с Александром поющая ведущая сказала, что, если у него нет чувств к ней, то ему на шоу делать нечего. После чего призналась, что не может подарить ему поцелуй, и ей нужно время – подумать. Ольга ушла и расплакалась за кадром, сказав, что он "ничего не сделал".

На своей страничке в Instagram Бузова написала: "Я не могу уснуть... Меня разрывает от мыслей и эмоций... Вы хотите узнать все, что я думаю и чувствую сейчас? После того, что я посмотрела и услышала сегодня..." Поклонники высказали мнение, что Гринев ей не подходит, но подавляющее большинство подписчиков убеждены, что это шоу срежиссировано от и до.