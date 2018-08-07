82-летний Джигарханян рвется в бой с Цымбалюк-Романовской
"Вчера в театре был выходной. Армен Борисович отдыхал после активной и продуктивной недели, – написал на условиях неразглашения врагам и журналистам Согомонян в закрытой группе в соцсети Facebook. – Начался новый сезон, большое количество интересных идей и планов. Предстоит серьезно поработать и многое изменить после бездарного управления Цымбалюк".
Стоит заметить, что при "бездарном управлении" бывшей жены Армена Борисовича театр ожил: появились новые зрители, интересные постановки, талантливая полиграфическая продукция, заработала вторая сцена. Виталина погасила больше 20 миллионов долга в бюджет, решила устраивать детские праздники, которые сделали театр коммерчески успешным.
"Очень радует, что Армен Борисович больше не вспоминает этот кошмар, который устроили журналисты вместе с бывшей супругой, – продолжил Согомонян. – Абсолютно точно все позади! Теперь работают адвокаты и юристы, я уверен, что мы все вернем, и виновные будут наказаны, но это уже наша задача".
"Мэтр, как всегда, был мудр и остроумен. Передавал теплые слова благодарности за то, что его помнят и любят! – заключил Согомонян. – Самое главное – Армен Борисович в хорошем здравии, в прекрасном настроении и, как он говорит, полон энергии".
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