Началова в откровенном купальнике побила прикрытую Валерию
Началова уже несколько лет страдает от мигрирующей подагры. Из-за недуга на суставах рук артистки появились шишки, которые Юлия тщательно маскирует под перчатками или длинными рукавами одежды.
В начале звезда очень стеснялась заболевания и старалась лишний раз не показываться на глаза публике с неприкрытыми конечностями. Однако из-за слухов ей пришлось откровенно рассказать о недуге.
Сейчас артистка старается привлечь внимание к своей персоне, даря зрителям свой потрясающий вокал. Да и собственного тела она, кажется, перестала стыдиться. Все чаще в микроблоге звезды можно увидеть откровенные снимки.
Например, на днях Началова опубликовала в Instagram фото с пляжа. На снимках Юлия позирует в закрытом купальнике черного цвета с цветочным принтом и вставками из прозрачной ткани.
Поклонников восхитила фигурка исполнительницы. В комментариях они оставили сотни хвалебных отзывов. "Вы моложе выглядите, когда не накрашены!👍👍👍🌞(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На пять баллов!!! 🌹🌹🌹🌹🌹", "Хорошенькая такая🙏🏼🙏🏼🙏🏼", "Юля!! Вы в прекрасной светящейся форме!!!!вдыхайте его полной грудью! Оно особенно сейчас в жару замечательное!", "Очень красивая блондинка 👌🙂", – писали фолловеры.
По мнению интернет-обывателей, новыми снимками Началова побила коллегу по цеху Валерию. Которая также опубликовала в своем микроблоге снимки с курорта. Звезда позирует на лодке в красном бикини. Звезда прикрыла бедра цветастым парео.
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