Не Ольга: стало известно имя дочки Тарасова и Костенко
Анастасия Костенко 10 июля подарила Дмитрию Тарасову дочь. До сих пор имя малышки не было известно. Однако издание Super сумело узнать, что девочку счастливые родители нарекли Миланой.
Ушлые пользователи Сети уже прокомментировали новость. "А мы думали Ольга (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему не Оля??", "Самое лучшее имя – Ольга) столько ассоциаций)", – едко высказались комментаторы, намекнув, по всей видимости, на бывшую жену Дмитрия Тарасова Ольгу Бузову.
Отметим, что звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2" футболист бросил ради миловидной модели. Их отношения развивались так стремительно, что в январе Тарасов и Костенко вступили в брак, а летом стали родителями.
Ранее Костенко на своей официальной страничке в Instagram поделилась с фанатами, как она переживает свое материнство: "Изначально я была готова к этому (огромные плюсы быть старшей сестрой). Практически никого с мужем сейчас не подпускаем к нашей малышке. У нас "четвертый триместр"😅, стараемся со всем справляться сами. Первую неделю со мной находилась моя Мама. Вводила, так сказать, в материнство❤️. Пересмотрела многие моменты связанные с мамочкой. Свободное время – время сна доченьки. В этот момент можно приготовить кушать, принять душ, посмотреть фильмы, почитать и тд".
Названы главные любители однополой любви
Артист сообщил грустную новость
В драмтеатре артистка прослужила 23 года
Ольга вспомнила о любимой подруге