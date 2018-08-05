"Отмыл жену в ванной": Тарасова распекли за "публичные роды"

Совсем недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сообщили своим подписчикам радостную новость: у пары родилась дочка. Однако счастье пары разделили не все. На видео из домашнего архива молодых родителей набросились с критикой.



Скандальный блогер Лена Миро просто не могла обойти стороной семейное счастье Тарасова. В своей новой публикации она обвиняет футболиста в том, что тот сделал из родов своей жены громкий инфоповод.

"Дмитрий Тарасов, конечно, далеко не Эйнштейн, но ведь никто и не ждет, что из футболиста наружу вылезет теория относительности, верно?", – начала свой язвительный пассаж Миро. Блогер также отметила, что Тарасов – публичная персона, поэтому его "причуды становятся предметом недоумения у многих людей".

Миро убеждена, что Тарасов решил показать эти роды всем. "Сначала он отмыл жену в ванной. Послушал ее живот стетоскопом. От нечего делать и большого ума поставил стетоскоп себе на голову. Отвел роженицу в больничку и уложил ее на гинекологический стул. Все, как говорится, ради хороших кадров!", – красноречиво выразила свое мнение блогер.

Миро заявила, что ее пугают люди, снимающие "хоум-видео". "Еще страшнее, когда человек добровольно вываливает в соцсети кадры физиологических процессов – будь то дефекация или роды", – резюмировала она.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов обнародовал видео из роддома, где появилась на свет его дочь от модели Анастасии Костенко. В ролике показано, как супруга спортсмена готовится к рождению ребенка, и даже сам процесс.

