18-летняя дочка Татьяны Навки ослепила красотой в купальнике

18-летняя Александра Жулина, дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина, сейчас отдыхает в Италии. Снимки, которые девушка публикует в своем Instagram, вызывают у фолловеров неподдельный восторг.



Пляжные фото юной Алексии никогда не оставляют подписчиков равнодушными, особенно в летний период. "Да ты просто космос!", "Какая куколка", "Принцесса", "Русалочка", – засыпали Жулину комплиментами в комментариях к посту.

Стоит отметить, что Саша привлекает к себе внимание не только славно внешностью. Девушка также преуспела на музыкальной сцене под псевдонимом Алексия.

Жулина не пошла по стопам родителей-спортсменов, а решила найти себя в качестве артистки. Примечательно, что ее композиция "Я буду танцевать" попала в ротацию "Русского радио".

Публикация от Саша Жулина (@sashazhulina) 27 Июл 2018 в 8:45 PDT

Более того, немалой популярностью пользуются и другие хиты певицы. Клипы на композиции "Мною дышишь" и "Влюбилась". собрали внушительное количество просмотров в Сети.

Помимо этого, Александра успела попробовать себя и в качестве модели. Три года назад она участвовала в показе коллекции бренда Bella Potemkina.

Публикация от Саша Жулина (@sashazhulina) 26 Июл 2018 в 8:41 PDT

В данный момент Саша учится в New York Film Academy. В свое время в этом заведении отметились и другие звездные дети, родителями которых числятся Аль Пачино, Пирс Броснан многие другие.

Публикация от Саша Жулина (@sashazhulina) 25 Июл 2018 в 12:11 PDT

Несмотря на то, что родители Жулиной давно не живут вместе, она не забывает навещать отца в США. Более того, девушка охотно общается с его новой избранницей.

