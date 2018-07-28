Песков показал Навке место "ай-лю-лю"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой-фигуристкой Татьяной Навкой приехали в Баку, чтобы не только побывать на знаменитом музыкальном фестивале "Жара" в качестве почетных гостей, но и погулять по всемирно известному Ичери-шехер – старому городу. Корреспондент Dni.Ru cоставил им компанию.



Дмитрий Песков в столице гостеприимного Азербайджана оказался, как говорят, впервые. Поэтому воспользовался возможностью побывать в архитектурном заповеднике, где было снято столько культовых советских фильмов! Например, в "Человеке-амфибии" старые кварталы Ичери-шехер превратились в далекий Буэнос-Айрес, а возле Девичьей башни вывесили логотип Philips. "Тегеран-43", "Айболит-66", ну и, разумеется, "Бриллиантовая рука" – все эти ленты запечатлели вид старого Баку.





К месту, где Семена Семеновича Горбункова, сыгранного Юрием Никулиным, пыталась искусить заграничная жрица любви и где прозвучала ставшая впоследствии крылатой фраза "цигель, цигель ай-лю-лю", и устремились в первую очередь Навка с Песковым. Эта дверь – одна из самых узнаваемых в старом Баку, к ней водят туристов, как и к аптеке, возле которой герой Андрея Миронова падал со словами "Черт побери!"





Дмитрий Сергеевич и его красавица-супруга на прогулке выглядели просто и стильно одновременно. Он – в льняных штанах и футболке. Она – в элегантной юбке и блузке. Песков, кстати, сбрил знаменитые усы – помолодел и посвежел. И многие его просто не узнавали! Да и при царящей сейчас в Баку жаре без них как-то легче.





А Татьяна Навка с удовольствием заходила в лавочки местных торговцев, где продают старинные ковры, лампы, чайники и восхищалась красотой вокруг, атмосферой, дружелюбием. Они были тут просто счастливы!..