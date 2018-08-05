Родила и бросила пить: как живет сбежавшая из России Ветлицкая
После рождения первого ребенка Ветлицкая полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Она завязала с выступлениями и переехала в Испанию.
Певица неоднократно заявляла, что сделала правильный выбор в пользу нового места жительства. Теперь она периодически выступает с критикой России, высказывая недовольство в Сети, передает сайт "Комсомольская правда".
Тем не менее, родину Ветлицкая посещает регулярно. Так, Известный писатель Александром Цыпкин, который столкнулся с певицей в общей компании, обнародовал совместное фото с секс-символом 90-х годов.
"Ночь. Москва. Ветлицкая. Икона стиля", – подписал общий снимок Цыпкин. Пользователи Сети отметили, что несмотря свой возраст Наталья выглядит великолепно.
Судя по всему, постоянная жизнь у моря благотворно сказывается на здоровье и внешности бывших звезд эстрады. При этом стоит отметить, что сама Наталья долгие годы тщательно следит за собой.
Так, например, артистка не ест мяса, не пьет, а также практикует йогу. Более того, Ветлицкая всерьез ударилась в духовную практику, стала ездить в Индию. Ходили слухи, что экс-певицу пытались завлечь в секту, но позже Наталья опровергла эту информацию.
Напомним, что Наталья Ветлицкая запустила карьеру в конце 80-х, выступая в качестве солистки легендарной группы "Мираж". Завоевав миллионы поклонников, артистка пустилась в свободное плавание.
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