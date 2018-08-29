Секретные кадры шоу "Замуж за Бузову" утекли в Сеть

В интернете опубликованы кадры ток-шоу "Замуж за Бузову", которые не попали в первый выпуск проекта из-за ограниченного хронометража. Эпизоды появились на платформе ТНТ-PREMIER, любой желающий может посмотреть их там.

Среди них есть вырезанный из эфира фрагмент свидания Ольги Бузовой с 26-летним Жан-Мишелем Щербаком. Участник рассказывает телеведущей, как ради знакомства с ней поругался с режиссером проекта, в котором параллельно участвует.

Мужчина опаздывал на рандеву к звезде, поэтому ему пришлось поскандалить, чтобы его сцену передвинули на начало съемок. Ольга поблагодарила молодого человека за преподнесенные розы, а также отметила, что Жан очень хорошо выкрутился и сразу обратил на себя внимание.

Еще один фрагмент программы повествовал о том, как прошло знакомство главной героини проекта и братьев-близнецов Андрея и Сергея Наумовых. Ольга пыталась научиться различать мужчин, так как боялась, что они попытаются провести ее в будущем. Кроме того, телеведущая спросила претендентов, не боятся ли они испортить отношения друг с другом из-за любви к одной барышне. Красавцы-близнецы ответили, что ради такой девушки, как Бузова, они готовы рискнуть.

Также была опубликована личная беседа Ольги с ведущей шоу Мариной Кравец. Бузова рассказала, что пришла на проект не за пиаром, а для поиска личного счастья. "Я считаю, что женщина должна выбирать, а не мужчина. Все поменялось. У нас женщины бегают за мужчинами. Их не останавливает наличие жены или детей. Они готовы на все, чтобы оказаться рядом с желанным объектом. На этом проекте я хочу почувствовать себя принцессой", – призналась главная героиня шоу.