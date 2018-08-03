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Знаменитого российского певца втянули в грязный скандал с Трампом

Эмин Агаларов. Фото: GLOBAL LOOK press
Певец Эмин Агаларов отказался ехать в США на допрос по поводу "вмешательства" России в президентские выборы в 2016 году. Артист сообщил через адвоката, что не собирается растрачивать драгоценное время на политические игрища. 
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Адвокат Агаларова заявил, что сообщение о вызове его клиента в США не является новостью, "поскольку этот вопрос уже обсуждался с американскими властями". Он отметил, что представители комиссии Мюллера сами не хотят ехать в Россию.

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В свою очередь певец желает посвящать себя музыке. Отправляться в Соединенные Штаты он не намерен, сообщает НСН.

Специалист подчеркнул: если речь идет о встрече с Трампом в Москве, то его клиенту нечего скрывать. При этом адвокат не хочет обсуждать бизнес-сделки, которые "не имеют никакого отношения к делу".

В официальном обращении к России американская сторона инициировала допрос Эмина Агаларова. Никакой конкретной информации при этом предоставлено не было, пишет EG.ru.

Ранее Эмина Агаларова обвинили в том, что в июне 2016 года он был посредником между соратниками Дональда Трампа и адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы предлагала информацию, способную навредить штабу Хиллари Клинтон. Агаларов рассказал, что действительно помогал организовать встречу с Весельницкой. При этом во время разговора никаких предложений о компромате не было.

Певец уверен: повышенное внимание к его персоне связано с тем, что он лично знаком с Трампом. Лидер США снялся в одном из клипов музыканта, приехав в Москву на конкурс "Мисс Вселенная".

Автор: Михаил Вштанов3 августа 2018, 12:19
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