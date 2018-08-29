Бузова срочно бежала из России после подлого предательства

Поющая телеведущая уехала в Европу, чтобы отдохнуть и залечить душевные раны. Звезда вновь разочаровалась в мужчинах.

В плотном графике между съемками "Дома-2" и "Замуж за Бузову" девушка нашла несколько свободных дней и отправилась во Францию. Знаменитость сообщила об этом в своем Instagram. Она опубликовала фото самой себя на одной из площадей города на берегах Сены.

"Сбежала от плохих новостей и событий в Париж 👻 с тем, кто всегда рядом, не обманет, никогда не предаст и принимает меня🙏🏻", – написала артистка под снимком. Кто именно ранил сердце знаменитости, остается только гадать, Ольга упорно хранит молчание на этот счет.

Некоторые поклонники полагают, что все дело в участнике "Дома-2" Романе Гриценко, который несколько лет добивался взаимности от телеведущей. Ольга с удовольствием принимала ухаживания молодого человека, но слишком близко не подпускала.

Однако недавно стало известно, что Роман вступил в интимную связь с еще одной жительницей телестройки, Ириной Пинчук. Узнав об этом, Ольга разрыдалась прямо на лобном месте. Она расценила этот поступок как предательство.

Другие же не сомневаются, что речь идет о предполагаемом финалисте шоу "Замуж за Бузову" Александре Гриневе. Который сразу стал негласным фаворитом Бузовой. Именно ему телеведущая уделила больше всего времени на проекте.

Как оказалось, красавчик оказался блогером, обучающим искусству обольщения. Он ведет закрытый Telegram-канал, где делится своими трофеями: видеозаписями секса с соблазненными им женщинами.

Как утверждает Гринев, среди его побед – не только официантки и танцовщицы, но даже любовницы олигархов. На него подписано более четырех тысяч человек, с которыми он делится тонкостями пикапа.