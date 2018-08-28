Богачу из шоу "Замуж за Бузову" дали подержаться за сокровенное

Новый телевизионный проект о взаимоотношениях "Замуж за Бузову" на ТНТ только стартовал, а вокруг него уже появились слухи и домыслы. Поклонники уже выбрали фаворитов среди участников.

Особенно зрителей заинтриговала переписка главной героини шоу телеведущей Ольги Бузовой и одного из претендентов на ее руку и сердце Александра Гринева. После первой встречи со знаменитой невестой в эфире мужчина опубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором публично обратился к звезде.

"О Боже, она красивая... Невероятная. Такая настоящая, и в тоже время немного странная. И одновременно сумасшедшая. Я это чувствую. Прекрасная, безумная и забавная. Боже, она идеальна. И это раздражает... Очень...Сильно...", – написал Александр под совместной фотографией.

Немного погодя Ольга загадочно ответила: "Так сложно молчать, когда есть что сказать ...". Поклонники решили, что таким образом телеведущая выделила Гринева из десятка претендентов, отметила, как своего любимчика.

Меж тем в Сети появилась информация, что другой участник "Замуж за Бузову" тайно проводит время со звездной невестой вне съемочной площадки телепроекта. Денис Лебедев, который якобы стал еще одним фаворитом телеведущей, завидный жених: ему 33 года, он бизнесмен – у него собственный завод по производству молочной продукции и сыров, имеет три высших образования, а также степень мастера спорта по рукопашному бою. Зрители сразу выделили его из толпы претендентов, так как решили, что Ольга к нему была максимально благосклонна на шоу.

Как сообщает сайт "Комсомольская правда" судя по Instagram Stories Ольга и Александр одновременно проводили досуг в спа-центре, а позже звезду вместе с подругой и предпринимателя видели у подъезда одного из домов на проспекте Вернадского в столице. В интернете даже появились фото, на которых троица, как школьники, непринужденно болтает, сидя на лавочке, и Лебедев держит Бузову за колено.