"Подаю на развод": Блюменкранц из "Дома-2" бросил жену с ребенком

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц рассказала о том, что подает на развод с мужем Валерием. Мужчина, по всей видимости, бросил красотку и ребенка.

Поклонники семьи Блюменкранц, связавшей себя узами брака после участия в "Доме-2", давно подозревали о проблемах у влюбленных. Они обратили внимание, что пара стала редко выкладывать совместные фотографии и даже отдыхать влюбленные стали ездить по отдельности.

Самые страшные опасения фанатов подтвердились – Тата и Валерий Блюменкранц действительно разошлись. "Придумывать я ничего не буду. У нас есть большая проблема, из-за которой мы расстаемся. О разводе пока никто не знает", – цитирует StarHit красотку из "Дома-2".

О причинах, которые стали причиной разрыва, она предпочла не распространяться. Однако ясно дала понять, что настроена более чем серьезно – уже ведется оформление всех необходимых бумаг. "Документы я пока подготавливаю, я в процессе", – рассказала Тата Блюменкранц.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) 9 Июл 2018 в 8:21 PDT

"Это не так просто. Он не гражданин России. Это я из Москвы, а он нет", – добавила она. Тем временем поклонники красотки негодуют – как Валерий Блюменкранц мог бросить жену с ребенком. Впрочем, некоторые из них уверены, что это и к лучшему. Дескать, теперь девушка сможет найти себе более достойного мужчину.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) 15 Июл 2018 в 2:46 PDT

Напомним, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц поженились 26 апреля 2017 года. Уже 8 июля в их семье появился ребенок. Теперь поклонники гадают, как разрыв одной из самых ярких пар телестройки отразится на малышке. Они надеются, что бывшим возлюбленным удастся сохранить дружеские отношения хотя бы ради дочери.