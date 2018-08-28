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Опоили и вывезли: потерявший память сын Табакова очнулся в глуши

Олег и Павел Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Сын легендарного режиссера Олега Табакова Павел ошарашил друзей и поклонников. Актер рассказал, что очнулся в неизвестном для него месте.

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В своем Instagram молодой человек опубликовал видео и фото в формате Stories. На них Табаков-младший интересуется у подписчиков, как он оказался на паромной переправе недалеко от подмосковных Луховиц. Также для пущей убедительности он опубликовал скриншот с геолокацией в Московской области.

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Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Павел пытался найти хоть кого-нибудь, кто знает, что было с ним накануне. Сам он напился и поехал путешествовать, или его опоили и вывезли, артист не помнит. "Патцаны, с кем я бухал вчера, скажите, что было вчера, и почему я на переправе?" – спрашивает он фолловеров.

Павел Табаков –сын легенды российского кино Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной.  У него есть маленькая сестренка Мария, а также сводные брат Антон и сестра Александра от первого брака отца. Павел продолжает дело отца. Молодой человек играл на сцене МХТ имени А.П. Чехова, также зрители знают его по каким фильмам, как "Звезда", "Орлеан", "Дуэлянт".

Фото: instagram.com/tabakov_pavel

Фото: instagram.com/tabakov_pavel

После смерти знаменитого родителя Табаков-младший месте с младшей сестрой пытаются поддерживать маму, которая очень тоскует по мужу. В недавнем интервью артистка дала понять, что сын Павел и дочь Мария поддерживают ее, в частности озвучила слова маленькой наследницы. "Моя дочь мне очень правильно сказала: "Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать". И я в это верю", – рассказала звезда.

Автор: Руслана Алексеева28 августа 2018, 16:29
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