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Шоу-бизнес

Солнцев довел до тошноты рассказом о сексе с женой-старушкой

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Фото: https://www.instagram.com/solntcev/?hl=ru
Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович ведут совместное хозяйство, вместе ездят в отпуск и собираются стать родителями. О своих буднях парочка всеми, порой даже самыми интимными подробностями делится в Сети, чем очень раздражает некоторых интернет-обывателей.
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Сейчас Гоген и его зазноба принимают солнечные ванны в Сочи. Чета наслаждается последними деньками уходящего лета на берегу Черного моря. В своем Instagram Солнцев откровенно поведал подписчикам, как проходят их ночи на курорте.

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Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

"После с.... хочется и покурить (кальян), и прогуляться по набережной..А чем вы занимаетесь после бурной ночи с любимыми? Что приятнее делать вместе? Кстати, ножки у Кати 😊мои любимые❤️❤️❤️Не то, что у половины нашей эстрады .. НЕ подагрические😬Я любуюсь и завожусь 💪🏼🤤🤗(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал шоумен. Также он прикрепил видеозапись, на которой его старушка-жена прогуливается по набережной в коротеньком платье.

Мнения комментаторов насчет этого поста разделились. Первые попросили Гогена и Екатерину перестать смешить людей и побыстрее закончить эту постановку, так как им уже никто не верит. Вторые намекнули на то, что шоумен страдает психическими отклонениями, раз уж его заводят бабули. Третьи отметили, что такие откровения доводят до тошноты.

"Гоген!! Хватит смешить!!!", "Да уж...красотку ты себе отхватил...не позавидуешь", "Действительно лучше быть дедушкой чем спать с бабушкой... УЖАС..", "Гоген плохой актер, с Катей переигрывает", "бабка цветет и пахнет, пусть насладится. Денежка за пиар капает )))", "Это НЕ нормально,заводиться от бабушки,это болезнь причем серьезная и не излечимая", "Катюше к пенсии надбавка ,каждый зарабатывает так как может 😁", "А после секса Катюшу в кардиологию не отвозят ?", "Давным давно все уже знают, что Катя-это актриса и все постановка. Зачем это продолжать, не понятно", – написали интернет-пользователи.

Автор: Руслана Алексеева16 августа 2018, 08:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

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