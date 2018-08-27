Вся в мать: Волочкова привела несовершеннолетнюю дочь к горячему жеребцу

Бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову вновь раскритиковали в Сети. Балерина опубликовала невинное фото в своем микроблоге.

Танцовщица выложила в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с дочерью Ариадной в помещении конноспортивного комплекса. Звезда и ее наследница позируют на фоне стойла, в котором стоит белый конь.

"Вот это счастье! – написала Волочкова в комментариях. - Встреча с любимой доченькой! Договорились о том, что наш Фриз Зорро будет стоять именно в этом самом лучшем клубе!"

Фолловеры, которые никогда не жалеют критических замечаний для Анастасии, решили и на этот раз не упустить возможности упрекнуть ее в отсутствии вкуса. "Анастасия вот вы сами как думаете, в конюшне в леопардовом платье и перстнями это вообще нормально?? Ну можно предположить что вы неуспели переодеться, ну сделайте просто селфи с дочей на фоне коня, ну нельзя же в одной одежде и в пир и в мир и на веранде лежать и на коне скакать и на море ехать ну как же так??? Вы человек искусства, надо же соответствовать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждала пользовательница Сети.

Интернет-обыватели отметили, что артистке необходимо больше внимания уделять наследнице и заниматься ее воспитанием. Мол, из-за постоянного пребывания Анастасии на курортах дочь скоро забудет тепло маминых рук. "Да и правда, ежели с дочерью раз в полгода все встречаться – это счастье невообразимое, яркое и изысканное!", "Мы очень радуемся. И дочь, и лошадь – все в сборе", "Дочь вас хоть узнала?", "Анасия, кто ва с с дочкой разлучил, что ни как с дочкой встретится не могли?", "Ну надо же. Настенька соизволила с дочкой встретиться .", "С доченькой ходит только в конюшню, а на море отдыхает без нее)", – отмечали подписчики балерины.

Добавим, что Волочкова на днях приехала из Греции. Там она принимала солнечные ванны и купалась. Во время очередного заплыва Анастасия ударилась стопой о большой камень с морскими ежами. Конечность балерины опухла – потребовалась срочная госпитализация. А после танцовщица опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой снимает вблизи иглокожее животное, вытащенное на берег.