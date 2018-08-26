"Ну и мерзость!": Волочкову осудили за страсть с пожилым медиком
Балерина сердечно поблагодарила доктора, который ей помог, записав это на видео. Однако поклонники ее манеру благодарности не одобрили.
На опубликованном в Instagram видео Волочкова страстно обнимается с врачом, который ее спас. Танец балерины с мужчиной показался пользователям Сети слишком откровенным. Поклонники отметили, что артистка могла бы вести себя поскромнее и "не так явно демонстрировать свои чувства к медику".
По словам самой Волочковой, доктор "спас ее ножку, израненную десятками иголок морских ежей". После этого он поддержал страдающую от боли артистку.
Напомним, что ранее Волочкова ударилась стопой о большой камень с морскими ежами. Конечность балерины опухла – потребовалась срочная госпитализация. А после танцовщица опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой снимает вблизи колючее морское животное, вытащенное на берег.
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