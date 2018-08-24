"Греческих поганок обожралась": раздетую Волочкову сняли под забором

Под занавес роскошного отдыха на греческом острове Корфу Волочкова записала феноменальное видео. И кто только надоумил? Кажется, балерина превзошла саму себя.

В кадре появляется каменный забор. И вдруг из-за него змеей выползает грудастая Волочкова. "Дорогие мои, привет, как вы там? Вылезая из морских пучин, хочу поведать вам, как я отдохнула, – улыбается Настя. – Жить свободной жизнью, открытой, яркой, делать то, что ты хочешь, – это так замечательно".

Поклонники в восторг от телес стареющей Волочковой явно не пришли. "Похоже, греческих поганок обожралась. Вот и прет ее", "Видимо, яд морского ежа начал действовать", "Настя, палата в Кащенко для Вас готова, санитары выехали", "Ой, а чего это мухи над нею вьются? Она мед или давно не мед?", "Ты своим появлением вид стены испортила", "Видать, крыша-то совсем уехала от якобы места в полной изоляции от всего", – язвят подписчики страницы Насти в социальной сети Instagram.

А накануне артистка побывала в греческом православном храме. И, разумеется, превратила интимный процесс молитвы в громкую пиар-акцию – свечка самая большая, благостный вид, платочек Мадонны... "Общение с Богом – это таинство, жаль, что многие это используют для показа. Библию хоть почитайте, может, тогда хоть малость поймете, что все это лицемерие", "Зачем ставить такую огроменную свечку? И здесь понты", "Себе ее засунь, богомольная", "Посмотреть бы, как молилась, да еще полуголая", "Сказали, она там бегала и цеплялась к батюшкам, чтобы с ними сфотографироваться, к чести батюшек, многие отказали", – пишут взбешенные снимком из церкви люди.