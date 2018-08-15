Сергей и Матильда Шнуровы официально развелись

Известный музыкант оформил развод с женой Еленой Мозговой, более известной как Матильда. Во избежание слухов она продемонстрировала в Instagram свидетельство о расторжении брака.

"Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь", — написала Матильда в Stories. Кстати, Сергей Шнуров пока не прокомментировал развод.

В законном браке супруги прожили восемь лет. Слухи об их расставании появились в СМИ недавно. Также говорилось о возможных спорах Шнурова и Матильды по поводу совместно нажитого имущества. Теперь экс-супруга музыканта сообщила, что никаких конфликтов из-за недвижимости и денег у них не возникло.

Напомним, лидер группы "Ленинград" сообщил о грядущем разводе в мае 2018 года. Истинные причины расставания он пояснять не стал, но позже намекнул, что разрыв произошел из-за его измен.

Напомним, в многочисленных интервью музыкант признавался, что жена изменила его жизнь, заставив отказаться от многих вредных привычек. Сама Матильда отмечала, что Шнуров не всегда был ей верен.

Как писали Dni.Ru, друг певца Стас Барецкий ранее признавался, что Шнуров уже нашел себе новую пассию, но ее имя пока оставил в секрете.