Зареванная Бузова сорвала программу

Ольга Бузова устроила истерику на съемках очередного выпуска "Дома-2". Ведущая разрыдалась на лобном месте.

Запись произошедшего уже опубликована в Instagram. Сам эфир можно будет увидеть в воскресенье, 26 августа.

Судя по тому фрагменту видео, которое размещено в Сети, Бузову довел разговор о Романе Гриценко. "Я просто не знала, если честно, что там было что-то большее. На следующий день он мне звонил и голосовое сообщение отправлял, что ведущие... Короче ладно", – начала было рассказывать о своих переживаниях Оля, но оборвала на полуслове речь.

После этого Бузова несколько секунд молчала, пытаясь собраться с силами и продолжить эфир. Когда ведущая заговорила, голос ее дрожал. Оля еще раз попробовала взять себя в руки, но расплакалась и убежала с лобного места. Запись эфира пришлось прервать.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 25 Авг 2018 в 1:08 PDT

Видимо, ведущая тяжело переживает флирт своего фаворита с участницей телестройки Ириной Пинчук. Роман, ранее добивавшийся расположения Ольги, внезапно переключился на другую девушку. Ходят слухи, что у молодых людей была интимная связь. Это стало ударом для Бузовой.